Więc chodź, pomaluj mój świat

Dzięki aktualnym trendom z edycją zdjęć zetknął się już chyba każdy posiadacz smartfona. Podstawowe funkcje wgrane do naszych telefonów komórkowych pozwalają przede wszystkim nakładać na fotki różnego rodzaju filtry. To na tyle chętnie wykorzystywana funkcja, że deweloperzy postanowili rozszerzyć możliwości edycji zdjęć za pomocą aplikacji. Widać to m.in. po zapowiedziach Google'a.

Najnowszy filtr, który ma pojawić się na różnego rodzaju urządzeniach współpracujących z koncernem, ma pozwalać użytkownikom na nakładanie koloru tam, gdzie pierwotnie go nie było. Od wielu lat stare fotografie zyskują nowe życie dzięki pasjonatom, którzy nakładają na nie kolor. Tego typu manipulacje regularnie podbijają internet. Z nakładką proponowaną przez Google'a tego typu zabiegi na zdjęciach w skali szarości, sepii etc. już wkrótce będzie mógł przeprowadzać każdy posiadacz smartfona.

Redakcja 9To5Google już w sierpniu odnotowała beta testy „koloryzującej” nakładki fotograficznej. Obecnie funkcję tę może testować szersza grupa użytkowników. Pierwsze wrażenia z manipulacji wykonywanych za pomocą tego filtra są całkiem obiecujące. Aplikacja automatycznie rozpoznaje, że „zabieg koloryzacji” przeprowadzać będziemy na zdjęciu w skali szarości. W zdjęciach Google'a wyświetla się opcja „dodaj starym zdjęciom koloru (BETA)". Jeśli zdecydujemy się na zabawę z tą funkcją, odpowiedni algorytm dostosuje odpowiednio parametry, aby ułatwić nam otrzymanie jak najlepszych wyników. Łatwo zaobserwować, że póki co oprogramowanie odpowiedzialne ze dodanie kolorów do czarno-białych zdjęć nasyca fotografię w stylu vintage, dając wrażenie starej kliszy.

Najczęstszym negatywnym spostrzeżeniem omawianym przez osoby testujące nową funkcję jest to, że zdjęcia po dodaniu koloru stają się dość mocno zamglone. Jest to jednak standardowy efekt uboczny tego typu zmian. Można się wszakże spodziewać, że Google dołoży starań, aby zminimalizować to wrażenie i gdy rozszerzenie koloryzujące zostanie oficjalnie udostępnione, będziemy w stanie tchnąć życie w stare fotografie z zaskakująco miłymi efektami. I nikt nam już wtedy nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe.

fot. 9to5Google