Więcej Facebooka w Instagramie

Nazwa Facebooka ma być wyeksponowana w usługach i aplikacjach sieci społecznościowej – donosi „Business Insider".

Należące do Facebooka aplikacje Instagram i WhatsApp zostaną przemianowane na „Instagram from Facebook" i „WhatsApp from Facebook". Rzeczniczka Facebooka, Bertie Thomson, potwierdziła nadchodzącą zmianę. Nowa nazwa pojawi się w sklepach z aplikacjami, ale nie będzie prezentowana na ekranach telefonów.

Sam fakt, że Facebook zaznaczy związek ze swoimi najpopularniejszymi usługami, dziwi nieco redaktorów „Business Insidera". Przez ostatnie dwadzieścia miesięcy marka Facebooka była podkopywana przez wydarzenia takie jak wycieki danych albo oskarżenia o mniej czy bardziej jawne handlowanie informacjami na temat użytkowników serwisu. Tymczasem WhatsApp i Instagram okazywały się stosunkowo odporne na kryzys wizerunkowy swojego właściciela. Obie usługi są najważniejszymi wśród tych, które przyciągają do sieci użytkowników wkraczającego w dorosłość pokolenia.

Zespoły odpowiedzialne za Instagrama i WhatsApp pracowały niezależnie od siebie i osób odpowiedzialnych za rozwijanie Facebooka. Ostatnio jednak szefowie sieci społecznościowej próbowali wprowadzić bardziej scentralizowany system kontroli nad całością, zmuszając na przykład personel do przejścia na adresy @fb.com.

