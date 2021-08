Więcej klasyki w Apple Music

Najpierw lista, później apka

Usługa Primephonic ruszyła trzy lata. Odpowiedzialny za nią zespół stwierdził, że zajmując się wyłącznie muzyką klasyczną nie jest w stanie dotrzeć do większości odbiorców muzyki poważnej – zwłaszcza tych, którzy słuchają również wielu innych gatunków muzycznych. „Doszliśmy zatem do wniosku, że (...) musimy współpracować z wiodącą usługą strumieniową, która obejmuje wszystkie gatunki muzyczne, a także podziela nasze upodobania do muzyki klasycznej" – napisano na stronie firmowej WWW.

Serwis Primephonic nie rejestruje już nowych użytkowników. Obecni subskrybenci usługi otrzymają zwrot wpłaconych środków.

Przedstawiciele Apple'a poinformowali z kolei, że zamierzają najpierw połączyć listy odtwarzania Primephonic z własną usługą Apple Music. Następnie pojawią się w niej najlepsze elementy wykupionego serwisu, m.in. zaawansowana wyszukiwarka, pozwalająca odnajdować utwory według kompozytora i repertuaru. Na koniec, w 2022 roku, koncern dostarczy osobną aplikację dla miłośników muzyki poważnej. Wykorzysta w niej klasyczny interfejs programu Primephonic, bardzo lubiany przez jego dotychczasowych użytkowników.

fot. Tatyana Kazakova – Pixabay