Więcej o Windows 10X

We wtorek, 11 lutego, odbyła się wirtualna konferencja Microsoft Developer Day, poświęcona systemowi Windows 10X, projektowanemu z myślą o urządzeniach wyposażonych w podwójny ekran (takich jak Surface Neo i Duo).

Obecnie firma zamieściła w sieci 11 filmów relacjonujących całe wydarzenie. Najkrótszy z nich trwa niewiele więcej niż 10 minut, a najdłuższy – nieco ponad godzinę. Omówiono w nich zasady projektowania aplikacji dla urządzeń z dwoma ekranami, emulator systemu, korzystanie z pakietu SDK, używanie wieloplatformowych narzędzi programistycznych itp.

W czasie konferencji pokazano także smartfon Surface Duo; ponieważ urządzenie jest wciąż prototypem, kilka razy odmówiło działania. Microsoft wprowadził związku z tym poprawki w materiale wideo, wcale się z tym zresztą nie kryjąc (film jest opatrzony komentarzem „Some demonstrations updated post-event"). W serwisie Twitter dostępna jest jednak oryginalna wersja prezentacji – można w niej zobaczyć jak Surface Duo przestaje reagować na gesty wykonywane przez wiceprezesa koncernu Kevina Gallo.

Microsoft's Surface Duo demo (Android) just failed. Clearly this isn't ready yet pic.twitter.com/zN4bhYwmN9