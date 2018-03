Więcej udogodnień dla płacących z mPay

Wraz ze zmianami w interfejsie, które powinny ułatwić uiszczanie należnych opłat i kontrolowanie czasu postoju, mPay wzbogaciło się o funkcje związane z obsługą smartfonowego GPS-u. Po zezwoleniu apce na korzystanie z danych modułu użytkownik nie musi martwić się wybieraniem miasta czy strefy parkowania, w której się znajduje. Łatwiej będzie też znaleźć samochód na zatłoczonym parkingu - jego pozycja zostanie zapamiętana po zaparkowaniu.

Za postój można płacić w trzech trybach - "na czas", "na kwotę" oraz bez limitu. Ostatni wariant jest najwygodniejszy - wystarczy po opuszczeniu samochodu nacisnąć przycisk start, a po powrocie za kółko zatrzymać licznik. Jeśli parkowanie w danym miejscu przestanie być płatne, aplikacja sama wyłączanie pobieranie opłat. Płacenie "na czas" czy "na kwotę" też można skonfigurować bez komplikacji - wystarczy przesunąć odpowiedni suwak, a w razie wcześniejszego powrotu nacisnąć przycisk stop.

W zmodyfikowanym interfejsie można też łatwiej uzyskać dostęp do kluczowych funkcji - listy pojazdów, historii transakcji czy cennika strefy płatnego parkowania. Apka pozwala też sprawdzić aktualny koszt parkowania, to, ile czasu upłynęło od jego rozpoczęcia oraz kiedy się ono samoczynnie zakończy. Nowi użytkownicy mogą również szybko zamówić naklejkę na samochód, która jest potrzebna do płacenia za parkowanie.

Aktualną wersję mPay można pobrać w wersji na Androida (stąd) oraz iOS (stąd). Obecnie program pozwala płacić za parkowanie w 23 miastach: Bydgoszczy, Chrzanowie, Częstochowie, Gdańsku, Głogowie, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Jaśle, Kielcach, Krośnie, Lesznie, Łodzi, Nysie, Ostrołęce, Ostrowie Wielkopolskim, Oświęcimiu, Poznaniu, Piasecznie, Rzeszowie, Słupsku, Sopocie, Wałbrzychu i Zielonkach. Z kolei bilety komunikacji miejskiej można kupić też np. w Warszawie.