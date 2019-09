Wielka fala włamań na YouTube'a

Kilka dni temu pojawiły się pierwsze doniesienia o kradzieży kont youtuberów, szczególnie tych zajmujących się materiałami dotyczącymi tuningu aut i publikujących recenzje pojazdów. Przejęto konta należące między innymi do najpopularniejszych twórców, takich jak Built, Troy Sowers, PURE Function czy Musafir. Całe zdarzenie ma być zorganizowaną akcją – wszystkie włamania łączy bowiem identyczna metoda działania.

Użytkownicy dostają fałszywe e-maile z linkami do stron podszywających się pod stronę logowania Google'a. Po przejęciu konta hakerzy zmieniają dane logowania, a następnie zmieniają właściciela kanału oraz link do niego. Przez to użytkownicy mają wrażenie, że kanał został skasowany. Po ostatnich czystkach w serwisie mogą nabrać przekonania, że po prostu naruszyli regulamin.

Tymczasem przestępcy wystawiają kanał na sprzedaż; te bardziej popularne dają sporo subskrypcji potencjalnemu nabywcy. Google na razie nie komentuje sprawy. Wielu zhakowanych użytkowników nie odzyskało jeszcze dostępu do swoich kont.

fot. YouTube