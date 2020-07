Wielka zmiana w WhatsAppie po latach

Telefon służbowy czy prywatny – gdzie zainstalować WhatsAppa?

Już wkrótce nie będziemy mieć tego dylematu. Facebook pracuje nad aktualizacją, która wprowadzi zmianę w WhatsAppie. Po zainstalowaniu aktualizacji zalogowanie się do komunikatora na kolejnym telefonie nie spowoduje automatycznego wylogowania użytkownika na poprzednim urządzeniu. To krok w stronę osób korzystających na co dzień z więcej niż jednego aparatu.

Podaj kod

Jak się okazuje, nie będzie potrzebny do tego żaden nowy mechanizm logowania. Na kolejnym urządzeniu też będzie autoryzacja kodem SMS. Pozwoli to np. używać komunikatora również na tablecie.

Zmiana nie zlikwiduje jednak limitów całkowicie. Prawdopodobnie górną granicą będą od teraz 4 urządzenia. Dokładnej daty debiutu aktualizacji jeszcze nie znamy.

fot. Pixabay