Wielki finał turnieju GeForce Cup

W eliminacjach turnieju GeForce Cup wzięło udział aż 454 teamów z całej Europy, a zwycięsko przeszły je drużyny: Fightclub (Szwecja), Imperial (Bułgaria), Outlaws (Bułgaria) oraz Passions (Szwecja). W wielkim turnieju głównym powalczą o nagrody pieniężne w łącznej wysokości 30 000 dolarów z czterema bezpośrednio zaproszonymi zespołami: Fnatic Academy (Szwecja), PENTA Sports (Niemcy), Space Soldiers (Turcja) oraz Team Kinguin (Polska).

Rozgrywki finałowe odbędą się w dniach 27-28 maja we wrocławskiej Hali Stulecia podczas wydarzenia Esport Now 2017 i zostaną zaprezentowane na największej, dedykowanej scenie. Wstęp na imprezę jest darmowy. Firma NVIDIA serdecznie zaprasza wszystkich fanów gier komputerowych do kibicowania swoim faworytom. Szczególny doping przyda się Polakom. Team Kinguin (wtedy grający pod szyldem Dobry&Gaming) to zwycięzcy ubiegłorocznej edycji turnieju Geforce Cup. W tym roku czeka ich dużo trudniejsze zadanie, ponieważ poziom rozgrywek stoi na dużo większym poziomie, a w eliminacjach turnieju poległo wiele uznanych ekip. Na GeForce Cup wystąpi jeszcze jeden Polak, a mianowicie Paweł „innocent" Mocek, który gra w drużynie PENTA Sports.

O komentarz podczas turnieju zadbają Piotr ‘izak' Skowyrski oraz Patryk ‘easy' Dzięcioł. Wszystkie rozgrywki będą również transmitowane na lokalnym kanale Twitch firmy NVIDIA, a także w dziewięciu innych językach (angielskim, arabskim, bułgarskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rumuńskim, tureckim i włoskim) na innych kanałach GeForce.