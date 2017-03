Wielki powrót klasycznych cRPG

Numenera - nowy, wspaniały świat

Gra przenosi nas do całkiem nowego świata, stworzonego przez Montego Cooka na potrzeby systemu RPG - tytułowej Numenery. Uniwersum Tormenta jest z goła inne od oklepanych i do znudzenia powtarzanych kreacji pełnych orków, elfów i smoków. Akcja Numenery dzieje się na ziemi, jednak w odległej przyszłości, sięgającej nawet miliarda lat. Z biegiem upływu czasu na dobrze nam znanej planecie powstawały i upadały kolejne cywilizacje, pozostawiając po sobie niewyobrażalnie zaawansowane technologicznie artefakty o działaniu często przeczącym jakimkolwiek znanym nam zasadom nauki i fizyki. To właśnie na tych pozostałościach z poprzednich epok rozrasta kolejna populacja, wykorzystująca do rozwoju zarówno prymitywne narzędzia jak i zaawansowaną technologię poprzedników, a nawet magię.

Tak oryginalny świat wymagał od twórców wielkiego talentu i wyobraźni by odpowiednio przenieść go na ekrany telewizorów i monitorów. Dlatego też pod względem wizualnym nowy Torment prezentuje się bardziej niż okazale. Pieczołowicie stworzone, ręcznie rysowane mapy po których poruszamy się w rzucie izometrycznym często mogą stanowić osobne, małe dzieła sztuki. Poszczególne lokacje różnią się od siebie i nie pozwalają się nudzić, a przy tym zachowują spójność z przedstawionym światem.

Ogromną zaletą gry jest również muzyka, skomponowana przez samego Marka Morgana - twórcę soundtracku do Planescape: Torment. Idealnie wpasowuje się ona w klimat opowieści, a przy tym delikatnie przywodzi na myśl wielkiego „poprzednika".

Grywalność ponad wszystko

Historia Torment: Tides of Numenera w pewnym stopniu przypomina tę opowiedzianą w wielokrotnie wspominanym Planescape: Torment. Nasza postać nie tylko nie pamięta kim jest, nie wie gdzie się znalazła, ale także nie ma pojęcia co ma robić. Na domiar wszystkiego w ślad za nią wyrusza tajemnicze, starożytne stworzenie nazwane Rozpaczą, chcące tylko jednego - jej śmierci. To właśnie na barkach gracza spoczywa odkrycie przeznaczenia naszego bohatera lub bohaterki. Oczywiście w całym zagubieniu nie pozostaniemy bez wsparcia i z pomocą przyjdą nam ciekawi towarzysze, a także rozbudowany system dialogów oraz rozwój postaci.

Będąc przy dialogach należy wspomnieć o ich złożoności. W trakcie wykonywania niezliczonej ilości zadań nierzadko będziemy mieli do czynienia z prawdziwą ścianą tekstu, począwszy od kwiecistych opisów wszystkiego co nas otacza, po naprawdę rozbudowane i nieraz skomplikowane wypowiedzi. Torment stanowczo nie jest odpowiednikiem wielu współczesnych gier cRPG gdzie śmiało możemy „przeklikać" większość dialogów i nie wpłynie to na rozgrywkę. Tutaj każda nasza nieprzemyślana decyzja może zmienić otaczający nas świat, a każdy problem można rozwiązać na kilka sposobów.

Warto przy tym wspomnieć, że twórcy położyli jeszcze większy nacisk na to by nasza postać nie musiała korzystać z oręża, dzięki czemu istnieje możliwość przejścia całej gry bez niemal żadnej walki. Oczywiście to tylko możliwość i jeśli gracz ma ochotę, może bez problemu wziąć udział w wielu emocjonujących, turowych potyczkach, nazwanych tutaj kryzysami.

Na sam koniec wypada pochwalić rodzimego wydawcę, firmę Techland za przygotowanie naprawdę udanego spolszczenia obejmującego nie tylko napisy, ale także głosy niektórych postaci. Wśród aktorów je podkładających znalazła się m.in. Aleksandra Szwed lub dobrze pamiętany z serii Baldur's Gate Piotr Fronczewski. Całość wypada naprawdę świetnie i można jedynie żałować, że w samej grze sytuacji gdy słyszymy dubbing jest stosukowo niewiele.

Było warto

Torment: Tides of Numenera to wspaniały i oryginalny świat, piękna grafika i muzyka, wciągająca przygoda okraszona ogromną ilością dialogów, a przede wszystkim gra warta polecenia każdemu maniakowi cRPG.