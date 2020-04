Wielkie liczby komunikatora Telegram

Wygodna i intuicyjna aplikacja zdobywa rzesze fanów.

Telegram to komunikator internetowy, który umożliwia kontaktowanie się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami za pośrednictwem kilku prostych funkcji aplikacji. O dbałości jego twórców o bezpieczeństwo i prywatność danych użytkowników pisaliśmy wiele razy.

Jest to bardzo wygodna i intuicyjna apka, która działa zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach. Aktualnie użytkowników Telegrama jest tylu, że twórcy postanowili poświęcić rekordowym liczbom wpis na oficjalnej stronie oraz uczcić fakt zainteresowania Telegramem poprzez dodanie kolejnych ciekawych opcji do aplikacji.

Kolejne rekordy

Telegram przekroczył próg 400 mln użytkowników miesięcznie, co w porównaniu do zeszłorocznego rekordu aplikacji (300 mln na miesiąc) jest sporą poprawą. Jak możemy przeczytać na stronie Telegrama, codziennie do komunikatora loguje się 1,5 mln nowych użytkowników.

Niedawno dodane lub ulepszone opcje w komunikatorze, takie jak foldery do katalogowania czatów, magazynowanie danych w chmurze itd., wpłynęły na zwiększenie wygody użytkowania apki przez osoby pracujące zdalnie oraz uczniów korzystających z lekcji z domu. Aktualnie Telegram wskoczył na pierwsze miejsce wśród najczęściej pobieranych aplikacji w kategorii mediów społecznościowych w ponad 20 krajach.

W aplikacji znaleźć można też 20 tys. kultowych naklejek do wykorzystywania w zdjęciach, filmikach i rozmowach, a także quizy oraz pulę 400 tys. euro do rozdysponowania między twórców testów edukacyjnych.

Społeczna izolacja

Głównym czynnikiem wpływającym na wzmocnienie pozycji Telegrama na rynku komunikatorów internetowych i aplikacji społecznościowych jest wymuszona dziś izolacja. Pojawiły się nowe potrzeby użytkowników, które należało w apkach rozwijać. Telegram szybko zareagował na sygnały wysyłane przez internautów zamkniętych w domach i szukających programów, które pomogą w dostosowaniu się do nowych warunków.

Priorytetem stały się odpowiednio zagospodarowana strefa komunikacji do pracy zdalnej oraz ułatwienie uczniom i nauczycielom realizowania e-lekcji. Telegram podjął próbę stworzenia opcji prowadzenia rozmów wideo i telekonferencji za pośrednictwem apki, tak by były one jak najbardziej intuicyjne w obsłudze i bezpieczne. Wideoczaty grupowe o wzmocnionych zabezpieczeniach są właśnie opracowywane przez ekspertów z Telegrama.

Zgadnij, (po) co to

Lepsze quizy w zakładce Quiz Mode w sekcji zabaw Telegrama pojawiły się już w styczniu, teraz jednak wzrosła liczba użytkowników w różnym wieku i pojawiła się potrzeba tworzenia przez niektóre grupy własnych quizów i testów edukacyjnych z wykorzystaniem QuizBota. Dodano więc do aplikacji opcję wyjaśnień poszczególnych zadań i rozszerzenia informacji zwrotnej po zaznaczeniu przez użytkownika wybranej odpowiedzi. Dzięki temu można się uczyć także na błędach.

Po zaktualizowaniu aplikacji w zakładce testów pojawią się dodatkowe możliwości. Jest to ciekawe narzędzie do prowadzenia lekcji internetowych. Dodatkowo w apce pojawił się konkurs na testy edukacyjne, za które uczestnicy mogą otrzymać nagrody pieniężne. Więcej informacji na stronie Telegrama.

Poza tymi zmianami Telegram ulepszył też wersje aplikacji na macOS-a, Linuksa i desktopy ogółem. Więcej informacji także na polskim blogu komunikatora.

fot. Telegram