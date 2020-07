Wielkie zmiany w Gmailu

Integracja

Google planuje zintegrować więcej swoich usług służących do zwiększenia wydajności pracy. Wszystkie te elementy mają być zespolone z korzystaniem z Gmaila. Cały proces powinien nastąpić jeszcze w tym roku. Zmiany mają objąć zarówno urządzenia mobilne, jak i komputery stacjonarne.

Zgodnie z informacjami, które wyciekły w związku z nadchodzącą prezentacją Google Cloud Next, firma planuje rozwinąć czat. Pojawią się dwie zakładki: jedna o nazwie „Czat", do komunikacji jeden na jeden, drugą o nazwie „Pokoje", do rozmów grupowych. Dojdzie też edycja Dokumentów Google bezpośrednio z wiadomości e-mail, nie trzeba więc będzie opuszczać skrzynki odbiorczej, aby dokonać szybkiej edycji.

Produktywność

Gmail w porównaniu z programem pocztowym Outlook zawsze był produktem bardziej skoncentrowanym na poczcie e-mail. Na tej usłudze się skupiał i za nią był ceniony.

Google postanowił jednak iść z duchem czasu i w związku ze wzmożoną liczbą osób pracujących zdalnie zmienił profil Gmaila. Do programu pocztowego dodano zakładki Tasks i Keep, do tego doszła wspomniana pełnowymiarowa integracja z Dokumentami Google.

Połączenie e-maila z G Suit na urządzeniach mobilnych w powiązaniu z dodaniem czatów może pomóc w rozwoju tego produktu, który – choć interesujący – nie spotkał się z tak dużym zainteresowaniem jak jego odpowiednik w Meet lub konkurenci w Slack czy Teams.

Google planuje również wprowadzić więcej ulepszeń do Google Meet: gesty, funkcję pytań i odpowiedzi, zastępowanie tła zbliżeniem, rozmycie tła i wiele innych.

Zmiany w czatowaniu

Dla rozmów prowadzonych przez Gmaila na czatach grupowych wprowadzono kontrolki, które powstrzymują wyrzucanych uczestników od ponownego wejścia na spotkanie. Z kolei „blokady bezpieczeństwa" pozwolą gospodarzom kontrolować, kto może udostępniać pliki podczas spotkania.

Ponadto Google rozszerza ochronę Gmaila przed phishingiem w czasie rzeczywistym – teraz obejmie ona też czat osobisty. Zmiany będą wprowadzane w ciągu najbliższych kilku tygodni.

fot. Gmail