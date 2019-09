Wikipedia została zaatakowana

Użytkownicy w wielu państwach dopiero dzisiaj mogą znów korzystać z popularnej encyklopedii. Atak trwał kilka godzin i polegał na wysłaniu do serwera ogromnej liczby zapytań, przekraczającej jego możliwości. W przypadku serwera w Amsterdamie obciążenie wynosiło nawet 3 GB/s.

Wciąż trwają próby namierzenia sprawców ataku. Jego skutki udało się jednak zminimalizować dzięki stworzonym przez Fundację Wikimedia (Wikimedia Foundation) systemom do monitorowania ryzyka. Gdyby nie szybkie wykrycie ataku i reakcja zespołu inżynierów, mogło dojść nawet do utraty danych. Wikipedia potępiła sprawców w oficjalnym oświadczeniu:„Ataki polegające na usunięciu danych zagrażają podstawowym prawom wszystkich ludzi, które traktują o swobodnym dostępie do informacji i ich udostępniania" - napisali przedstawiciele organizacji. Wielu użytkowników serwisu podeszło do tematu z humorem i opublikowało na Twitterze zdjęcia swoich encyklopedii w wersji papierowej, by wesprzeć w ten sposób Wikipedię.

fot. Wikipedia