Windows 10 Creators Update i Surface Book 2

Aktualizacja Windows 10 Creators Update, wprowadza szereg nowych możliwości dla użytkowników. Wśród nich znajdują się m. in.: Rzeczywistość Mieszana Windows, wizualizacje 3D, ulepszone możliwości streamowania gier komputerowych oraz przetwarzanie obrazów.

Poza nowościami dotyczącymi jesiennej aktualizacji Windows, firma Microsoft zaprezentowała także nowe urządzenie: Surface Book 2. To najpotężniejszy członek rodziny komputerów Surface.

Jesienna aktualizacja Windows 10 Creators Update

Jesienna aktualizacja Windows 10 pełna jest innowacyjnych rozwiązań. Przede wszystkim; zupełnie nowe możliwości zyskała funkcja Windows Ink. Od teraz możliwa jest już praca bezpośrednio na plikach PDF. Nowością jest także funkcja Find my Pen, dzięki której użytkownicy będą mogli szybko znaleźć swoje pióro i zacząć pracę. Doczekamy się również poprawek w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania prywatnością naszych danych, a także nowych funkcji związanych z ułatwieniami dostępu, w tym m.in. funkcji kontroli wzroku Eye Control.

Rzeczywistość Mieszana Windows dla każdego

Wraz z aktualizacją każdy z nas uzyska realny wpływ na tworzenie Rzeczywistości Mieszanej. Microsoft chce bowiem nie tylko usprawniać komunikację pomiędzy ludźmi, lecz także dać im narzędzia, pozwalające wyzwolić ich pomysłowość z ekranów komputerów i przełożyć pomysły na otaczającą rzeczywistość, przekraczając barierę między tym, co oglądamy na komputerze, a tym, co realnie widzimy.

Do tej pory wszelkie praktyczne wykorzystanie mieszanej rzeczywistości wymagało z reguły użycia domowego zestawu, ściśle powiązanego z konkretnym miejscem i dostępnością do kamer. Od teraz będzie inaczej: mieszaną rzeczywistość użytkownik będzie mógł zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Partnerzy Microsoft - firmy Acer, Dell, HP i Lenovo - stworzyli przenośne zestawy Rzeczywistości Mieszanej Windows, wyposażone w zaawansowane czujniki ruchu. Ceny tych urządzeń, które dostępne będą w sprzedaży w Microsoft Store oraz na stronie Microsoft.com, rozpoczynają się już od 399 dolarów. Najbardziej innowacyjny zestaw Rzeczywistości Mieszanej Windows (Windows Mixed Reality headset) został zaprojektowany przez firmę Samsung - to Samsung HMD Odyssey, który będzie dostępny na rynku od 6 listopada.

Jesienna aktualizacja Windows 10 Creators Update uwzględnia również aplikację Mixed Reality Viewer, umożliwiającą podgląd treści zaprojektowanych z myślą o rzeczywistości mieszanej. Dzięki kamerze, w którą wyposażony jest dzisiaj praktycznie każdy komputer, rzeczywistość mieszana wpisuje się niejako w naszą rzeczywistość, czyli w to, jak widzimy świat: obiekty 3D stapiają się i mieszają z otoczeniem użytkownika.

Microsoft wprowadza na rynek Surface Book 2

Firma Microsoft zaprezentowała także najnowsze urządzenie z rodziny Surface: Surface Book 2. To laptop z imponującą grafiką, który pracuje nawet 17-godzin na jednym ładowaniu. Będzie dostępny w dwóch wariantach: z ekranem 13.5" i 15" cali. Urządzenie zostało wyposażone w procesor 8 generacji Intel Dual-Core, a także kartę graficzną NVIDIA GeForce GPU. To wszystko sprawia, że nowy Surface Book 2 ma pięć razy większe możliwości graficzne niż Surface Book oraz dwukrotnie przewyższa wydajnością MacBook Pro.

Oczywiście sama grafika to nie wszystko, dlatego Surface Book 2 kryje w sobie moc laptopa połączonego z wszechstronnością tabletu. Surface Book 2 idealnie współpracuje z wymagającym i obszernym oprogramowaniem od Adobe. Z powodzeniem obsłuży aplikacje takie jak Autodesk czy Dessault. Doskonale sprawdzi się również w grach w rozdzielczości 1080p. Tytuły: Forza Motorsport 7 i Gears of War 4 na Surface Book 2 przeniosą graczy w zupełnie inny wymiar.

Począwszy od najnowszego Surface Book 2 poprzez zestawy Rzeczywistości Mieszanej Windows wyposażone w czujnik ruchu, a skończywszy na najpotężniejszej konsoli na świecie Xbox One X, Windows 10 pozwala wyzwolić twórcę w każdym z nas.