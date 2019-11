Windows 10 IoT uruchomiony na kalkulatorze

Na początku listopada br. inżynier oprogramowania ukrywający się pod pseudonimem Sunshine Biscut pochwalił się udaną próbą zainstalowania Windowsa 10 na kalkulatorze. Był to wyposażony w 256 MB kalkulator graficzny HP Prime.

To oczywiście zbyt mało pamięci, by pokusić się o odpalenie klasycznej wersji systemu, więc inżynier spróbował dokonać tej sztuki z wydaniem Windows 10 IoT Core. To wydanie okienek jest przystosowane do obsługi mniej wydajnych maszyn z zakresu internetu rzeczy. Główną jego cechą jest obniżone zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Nawet taka wersja potrzebuje jednak ponad trzech minut na rozruch.

Przy pierwszych próbach autorowi eksperymentu udało się dotrzeć do ekranu logowania, nie poddawał się jednak i ostatecznie dokonał pełnego rozruchu systemu. Choć do praktycznych zastosowań wciąż daleko, jest to wyczyn warty odnotowania. Jego autor opisał na swoim blogu całą tę skomplikowaną procedurę.

fot. jefferb/Pixabay