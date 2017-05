Windows 10 S – przyszłość szkolnictwa

Windows 10 S najłatwiej można określić mianem okrojonej wersji Windowsa 10. Główna różnica dotyczy dostępu do aplikacji, które muszą zostać zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa, a więc pochodzić jedynie z oficjalnego sklepu Windows. Dodatkowo programy uruchamiane są w środowisku lokalnym, w bezpiecznym folderze, co pozytywnie wpływa na płynność i sprawność działania systemu.

W ramach Windows 10 S użytkownicy będą mogli korzystać z pełnych wersji aplikacji desktopowych, w tym w szczególności - pełnej wersji Office 365 i wszystkich jego aplikacji, takich jak Word, Excel, OneNote czy PowerPoint. Dzięki Windows 10 S nauczyciele i uczniowie uzyskają dostęp do ulubionych i najczęściej wykorzystywanych aplikacji do nauki przedmiotów ścisłych, narzędzi edukacyjnych, aplikacji do publikacji treści, tablic interaktywnych oraz wielu innych.

Za sprawą nowej funkcji, jaką jest Pasek Podglądu (Preview Bar), dostępny w przeglądarce Microsoft Edge, wbudowanej w Windows 10 S, uczniowie będą mogli sprawniej organizować swoją naukę oraz zarządzań projektami. Funkcja Windows Ink, również dostępna w Microsoft Edge, umożliwi im sporządzanie notatek bezpośrednio na stronach internetowych oraz szybkie ich udostępnianie kolegom czy koleżankom z klasy. Przeglądarka Microsoft Edge jest kompatybilna z serwisami internetowymi, z których często korzystają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.

Celem przyświecającym wprowadzeniu nowej konfiguracji systemowej Windows 10 S jest dalszy rozwój partnerstwa między producentami w ramach ekosystemu Microsoft. Partnerzy firmy Microsoft, w tym Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Samsung i Toshiba, oferują od dziś szereg komputerów PC z nowym Windows 10 dla edukacji już od 189 dolarów. W kolejnych miesiącach będą także oferowali modele urządzeń z Windows 10 S o wysokiej wydajności i przystępnej cenie, a także niezwykle atrakcyjne urządzenia klasy premium.