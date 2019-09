Windows 10 coraz bliżej miliarda kopii

O przekroczeniu progu 900 milionów kopii Windows 10 poinformował w serwisie Twitter wiceprezes Microsoftu Yusuf Mehdi. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba instalacji rosła szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

W marcu bieżącego roku szefowie Microsoftu ogłosili, że ponad 800 milionów urządzeń pracuje pod kontrolą systemu Windows 10. We wrześniu „dziesiątka" zaczęła dominować: analitycy firmy Net Applications stwierdzili, że Windows 10 działa na ponad połowie komputerów podłączonych do Internetu.

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH