Windows 10 sam usunie nieużywane aplikacje

W wersjach testowych Windowsa 10 pojawiła się ciekawa nowinka...

Jeżeli testy wypadną pomyślnie, po jednej z najbliższych aktualizacji, Windows sam usunie z dysku nieużywane programy.

Gdzie są moje aplikacje?

Nowa opcja ma działać podobnie jak w przypadku systemu iOS. System będzie dbał o to, by użytkownikowi nie zabrakło miejsca na instalację kolejnych programów. Narzędzia, z których długo nie korzystaliśmy zostaną usunięte.

Firma zapewnia przy tym jednak, że zachowane zostaną wszelkie dane aplikacji i w razie potrzeby użytkownik będzie mógł szybko je przywrócić. Firma planuje też ograniczyć użyteczność narzędzia do programów instalowanych ze sklepu Windowsa. Funkcję można będzie też w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach.

Mniej aktualizacji po nowym roku

Równie istotne w kontekście przyszłości systemu są pierwsze informacje o nowej polityce aktualizacji systemu. Do tej pory Microsoft wydawał rocznie dwie duże aktualizacje z nowymi funkcjami. Takie tempo prac zostanie utrzymane do końca tego roku, ale już od 2021 roku będzie to najprawdopodobniej tylko jedna aktualizacja rocznie.

Powodów takiej decyzji jest kilka, a jednym z nich mają być trwające wciąż prace nad systemem Windows 10X. Finalizacja projektu wciąż się opóźnia, a spore tempo rozwijania podstawowej wersji na pewno w tym nie pomaga. Poza tym podobny model stosuje konkurencja z Apple czy Google na czele, co pozwala firmie nieco zwolnić.

Na zmianę polityki Microsoftu wpływ mogła mieć też dość krytyczna ze strony użytkowników ocena ostatnich poprawek. Ostatnie większe aktualizacje wprowadzały różne absurdalne błędy takie jak znikanie danych czy ikon z pulpitu. Za każdym razem zespół musiał spędzać dodatkowe godziny na poprawianiu rzeczy, które nie udały się za pierwszym razem. Być może twórcy Windowsa uznali więc, że mniej się napracują, stawiając na jakość zamiast ilości?

fot. Pixabay