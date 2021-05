Windows 10X nie powstanie

Biała flaga

Pogłoski o tym, że Microsoft zamierza porzucić pomysł wydania systemu Windows 10X właśnie się potwierdziły.

Na końcu, choć wcale nie małym drukiem

Przedstawiciele koncernu oficjalnie przyznali, że premiera systemu nie nastąpi. Sam komunikat łatwo było przeoczyć - znalazł się on na końcu poświęconego aktualizacji Windows 10 wpisu w firmowym blogu. Poza tym informacja została przykryta wczorajszą konferencją Google I/O, w czasie której zaprezentowano m.in. Androida 12.

Pracownicy Microsoftu napisali: „Zamiast dostarczyć system Windows 10X w 2021 roku, tak jak początkowo zamierzaliśmy, wykorzystamy wnioski z dotychczasowych prac i przyspieszymy włączanie technologii Windows 10X w innych wariantach Windows i produktach firmy" („Instead of bringing a product called Windows 10X to market in 2021 like we originally intended, we are leveraging learnings from our journey thus far and accelerating the integration of key foundational 10X technology into other parts of Windows and products at the company").

Windows 10X był początkowo projektowany z myślą o urządzeniach dwuekranowych. Później Microsoft uznał, że system może rywalizować z Chrome OS-em.

Nawet gigantom nie wszystko się udaje. Microsoft musiał już wcześniej pogodzić się z porażką na polu systemów operacyjnych dla smartfonów.

fot. Pixabay