Windows 10X zostanie ukończony w tym roku?

Pełna wersja? Już wkrótce

Pewne jest, że użytkownicy domowi finalną wersję Windowsa 10X otrzymają dopiero po nowym roku. Wbrew pozorom nie jest to już jednak bardzo odległa perspektywa. Przecieki głoszą, że Microsoft jest już bardzo blisko skończenia edycji RTM, czyli wersji gotowej do instalacji na urządzeniach.

Najprawdopodobniej celem przyspieszenia prac zrezygnowano z obsługi aplikacji Win32, co ma wpłynąć pozytywnie na płynność działania systemu. Ich obsługa zostanie najprawdopodobniej dodana dopiero z czasem i ma wymagać korzystania z chmury.

Jeszcze nie dla klientów

Nie oznacza to jednak, że Windows 10X automatycznie trafi do konsumentów. Przed końcem roku Microsoft zamierza rozesłać go przede wszystkim twórcom i dystrybutorom sprzętu. Będą mogli oni wkrótce instalować i testować system na budowanych właśnie urządzeniach. Windows 10X to specyficzna wersja „dziesiątki”, zbudowana pod kątem lepszego wykorzystania maszyn wyposażonych w dwa ekrany.

Jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Windows 10X powinien trafić do klientów już pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku. Wiele będzie jednak zależało od dystrybutorów. Wydaje się, że to najbardziej realna data, ponieważ w tym okresie Microsoft planuje rozpoczęcie prac serwisowych i wyda pierwsze poprawki bezpieczeństwa.

fot. Microsoft