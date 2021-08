Windows 11 na Steam Decku coraz bliżej

Żeby „jedenastka" zadziałała

Już od pewnego czasu wiadomo, że przenośna maszyna do gier firmy Valve może obsługiwać system Windows. Nie było jednak do końca jasne, jak to będzie wyglądać w praktyce oraz czy konsola jest w stanie współpracować z TPM (Trusted Platform Modules) – układem scalonym zintegrowanym z płytą główną komputera lub montowanym oddzielnie. Jego zadaniem jest m.in.przechowywanie kluczy kryptograficznych tak, aby złośliwe oprogramowanie i osoby atakujące nie mogły uzyskać do nich dostępu.

Valve współpracuje z AMD, aby upewnić się, że TPM jest obsługiwany na poziomie BIOS-u, a Steam Deck jest gotowy na Windowsa 11. „ W tej chwili trwają prace nad TPM. Nic nie wskazuje na to, że wystąpią jakiekolwiek problemy z Windowsem 11" – mówi Greg Coomer, projektant Valve Steam Deck, w wywiadzie dla magazynu PC Gamer.

Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze w tym roku możemy spodziewać się zainstalowania systemu Windows 11 na konsoli Steam Deck. Jest to dobra wiadomość dla fanów gier takich jak Apex Legends, Destiny 2, PUBG, Fortnite czy Gears 5, którzy będą mieli pewność prawidłowego działania tych tytułów w Windowsie.

Obsługa systemu Windows pozwala uniknąć oczywistych problemów ze zgodnością oprogramowania i sprzętu, ale przyniesie konieczność korzystania z interfejsu, który nie jest dostosowany do 7-calowego ekranu. Jak to wszystko „zagra" jest jedną z wielu niewiadomych. Będziemy mogli przekonać się o tym już niebawem.

fot. Valve