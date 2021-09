Windows 11 nadchodzi, ale niewielu o tym wie

Zmieniać czy nie?

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania wśród osób używających systemu Windows. Okazuje się, że tylko 38% spośród nich wie, że już wkrótce Microsoft zaprezentuje Windowsa 11. A konkretnie stanie się to w przyszłym tygodniu – 5 października.

Połowa z tych, którzy wiedzą o planach koncernu, jeszcze nie podjęła decyzji, czy instalować nowy system, czy nadal korzystać z Windowsa 10.

Nowy interfejs

Windows 11 ma mieć zmieniony interfejs – badani, którzy wiedzą o nadchodzącym systemie Microsoftu, wskazywali to jako drugą najatrakcyjniejszą zmianę. Na pierwszym miejscu znalazła się opcja uruchamiania aplikacji na Androida, a na trzecim – możliwości zwiększania wydajności gier.

Microsoft wprowadza wyższe wymagania sprzętowe dla Windowsa 11 niż w przypadku dotychczasowych systemów, co spowoduje, że na wielu komputerach nie będzie można go zainstalować. To w połączeniu z niewielką świadomością zmian może spowodować niewielkie zainteresowanie nowym systemem. Oczywiście do czasu, aż Microsoft wycofa wsparcie dla „dziesiątki".

Więcej na temat badania i jego wyników można przeczytać tutaj.

fot. PabitraKaity – Pixabay