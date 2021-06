Windows 11: pierwsze wycieki zrzutów ekranu

Ikony na środek, prostsze menu

Dzięki chińskiej witrynie Baidu można już mieć pojęcie o wyglądzie nowego systemu operacyjnego Microsoftu.

W interfejsie użytkownika i w menu Start systemu widać zapożyczenia z systemu Windows 10X, który pierwotnie był projektowany z myślą o urządzeniach wyposażonych w dwa ekrany.

Ikony na pasku zadań zostały umieszczone pośrodku (jeśli komuś to nie odpowiada, może przesunąć je na lewą stronę). Znacznie prostsze jest menu Start - nie znajdziemy w nim na przykład animowanych kafelków; standardowo pojawią cię przypięte aplikacje, ostatnio otworzone dokumenty oraz przycisk do szybkiego wyłączenia/ponownego uruchomienia Windowsa.

W oknach aplikacji oraz menu widać zaokrąglone rogi. Co ciekawe, czasami się one nie pojawiają. Mogłoby to sugerować, że zrzuty ekranowe pochodzą ze stosunkowo wczesnej, deweloperskiej wersji systemu.

Jeśli przyjrzeć się nowemu Windowsowi, to nie sprawia on wrażenia czegoś kompletnie nowego, lecz raczej przeróbki dotychczasowej wersji OS-u. Czy tak jest w rzeczywistości, przekonamy się 24 czerwca o godzinie 17.00 czasu polskiego (a 11.00 czasu wschodniego w USA). Na ten właśnie dzień zaplanowano konferencję, podczas której mają zostać ujawnione informacje związane z – jak można przypuszczać – „jedenastką".

