Windows 11 umożliwi powrót do Windowsa 10

Stary dobry system

Dotychczas użytkownik po aktualizacji systemu Microsoftu nie mógł cofnąć swojej decyzji, nawet jeśli uznał, że nowszy Windows nie spełnia jego oczekiwań. Microsoft ogłosił jednak, że po przejściu z OS-u w wersji 10 do wydania numer 11 będzie można wrócić do Windowsa 10 – ale trzeba to zrobić w ciągu 10 dni. Koncern twierdzi, że czas ten pozwoli na zapoznanie się z możliwościami systemu i podjęcie decyzji, z której wersji chce się korzystać.

Wsparcie poprzednika

Proces nie będzie skomplikowany: wystarczy będzie przejść kolejno do sekcji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Odzyskiwanie. Zaktualizowanie systemu do Windowsa 11 nie wymaże danych i ustawień – w przypadku powrotu do "dziesiątki" będą one zachowane.

Microsoft ogłosił również, że Windows 10 wspierany będzie jeszcze przez ponad cztery lata, aż do października 2025. Nie jest to data ostateczna – jeśli Windows 11 odniesie mniejszy sukces niż przewidywany i więcej osób zdecyduje się pozostać przy poprzedniej wersji, firma może przedłużyć wsparcie.

fot. Pixabay