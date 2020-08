Windows 95 skończył dziś 25 lat

Microsoft świętuje

Urodziny przełomowego systemu operacyjnego przypominają, że Gigant z Redmond wiele mechanizmów pierwotnie zaprezentowanych w Windowsie 95 stosuje w swoich OS-ach do dziś. Menu Start, pasek zadań czy choćby kosz na śmieci miały swój debiut właśnie w systemie Windows 95, a korzystamy z nich w Windowsie 10.

Kampania promująca

24 sierpnia 1995 roku Microsoft wystartował z Windowsem 95 i kampanią reklamową, która promowała nowy system. Producent określał go jako system wyposażony w najbardziej intuicyjny i przyjazny użytkownikowi interfejs. Kampania opiewała na 250 milionów dolarów, a do promocji wykupiono także licencję na utwór The Rolling Stones "Start Me Up".

Nostalgia

By uczcić urodziny legendarnego OS-u, Microsoft opublikował filmik, który pokazuje ewolucję poszczególnych elementów interfejsu. Wideo rozpoczyna się od nostalgicznego dźwięku uruchamiania systemu.

Oprócz tego gigant z Redmond zapowiedział serię wywiadów z udziałem dwóch inżynierów pracujących dla Microsoftu, którzy brali udział w przygotowywaniu Windowsa 95.

fot. Flickr