Windows Core OS coraz bliżej?

Temat Windowsa Core OS powraca w ostatnich latach regularnie, ale Microsoft nie komentuje tych informacji. Wygląda na to, że już wkrótce dowiemy się, na czym polega tajemniczy projekt, nad którym koncern pracuje od pięciu lat. Chodzi najprawdopodobniej o nowy system operacyjny. Jednak nie wiadomo jeszcze, czy będzie to odrębny produkt, czy raczej nowy wariant Windowsa 10.

Rozwiązanie to ma pozwolić na ujednolicenia działania systemu na różnych typach urządzeń. Gigant z Redmond miał dostrzec, że pomimo dotychczasowych prób integracji środowiska, oprogramowanie dla poszczególnych typów urządzeń wciąż istotnie się różni. Korzystanie z Core OS-a ma być wygodniejsze w przypadku większej grupy urządzeń, np. używania również gogli VR.

Istnieje też teoria, że nowe rozwiązanie to soft wspierający urządzenia z kilkoma ekranami - ma ono być ważną nowością w nowych modelach laptopów serii Surface.

Choć Microsoft nie ujawnia żadnych szczegółów, kolejne wzmianki o Core OS odnaleziono właśnie w dokumentacji do aktualizacji Windowsa 10. Mają one wskazywać na to, że finał projektu jest coraz bliższy. Jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, prezentacja tego szczególnego rozwiązania odbędzie się na początku października podczas konferencji, na której poznamy również szczegóły na temat laptopów z serii Surface.

fot. Microsoft