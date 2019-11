Wirtualne seksawatary na sprzedaż

W internecie pojawił się nowy trend – graficy tworzą (również na zamówienie) awatary 3D, z którymi zamawiający mogą uprawiać cyberseks. Ale to nie wszystko. Mogą również zakupić poszczególne części ciała i umieścić je na posiadanym już skinie. Chcesz, aby twój „sims" miał inny pępek, inny odcień włosów łonowych, a może jakiś tatuaż? Żaden problem - do wyboru jest wiele wzorów i kolorów. To wciąż nie koniec. Chcesz odtworzyć kogoś znajomego? Użyj jego zdjęcia, a odpowiednie algorytmy je przeskanują i wykonają wirtualny portret 3D. Kolejny program, do którego wyeksportujesz dany obraz, przetworzy go tak, aby z modelem można było uprawiać miłość w wirtualnej rzeczywistości. Bez jego wiedzy, bez jego zgody. I niewiele można z tym zrobić...

Modelowa społeczność

Na serwisach Reddit i Patreon, a nawet na specjalnie w tym celu postawionych stronach WWW można dostać namiary na tych, którzy podejmą się „tworzyć" partnerów seksualnych na miarę naszych potrzeb i marzeń. Społeczności zajmujące się modelowaniem i sprzedażą wirtualnych kochanków pobierają za to odpowiednie opłaty. A chętnych na zakup nie brakuje.

Technologie umożliwiające tworzenie fotorealistycznych modeli 3D, którzy będą poddawać się naszym zachciankom i przybierać każdą pozę, cały czas się rozwijają i to w szybkim tempie. Wiele procesów tworzenia modeli już teraz jest wysoko zautomatyzowanych i umożliwia szybką produkcję kochanka. Co ciekawe, osoby korzystające z takich awatarów nie widzą nic niewłaściwego w odwzorowaniu znanych postaci lub... swoich były partnerów. Padają głosy, że to dobrze, że mogą realizować swoje fantazje seksualne i zaspokajać potrzeby, nie robiąc przy tym nikomu krzywdy. Jeden z użytkowników w rozmowie z Vice podkreślił, że dzięki programowi Foto2Vam, który wykorzystuje fotografie do kreowania na ich bazie modeli 3D, mógł znów uprawiać seks ze swoją dawną miłością na wszelkie wyśnione sposoby. Inny użytkownik dodał, że na przyszłość musi pamiętać, aby swoim partnerkom robić więcej dobrych jakościowo zdjęć w różnych pozach, aby potem móc importować fotografie do programu i zabawiać się z partnerkami w wirtualnej rzeczywistości nieco manipulując ich fizycznością – np. poprawiając piersi.

Co dalej?

Porno z awatarami jest tworzone od dawna, jednak teraz zaszło to już na tyle daleko, że wzbudziło szersze zainteresowanie. A to dlatego że każdy z nas może nieświadomie trafić do takiego filmu. Społeczność VaM (osoby korzystające z wyżej wspominanego programu do modelowania) rozrasta się i instruuje nawzajem, jak najlepiej tworzyć i edytować postacie w 3D. To dość kontrowersyjne, zważywszy na brak zgody osób wykorzystywanych do tworzenia renderów, a potem faktycznie „wykorzystywanych" seksualnie w sposób wirtualny. Eksperci są zdania, że mimo tego, że seks z awatarem nie jest doświadczeniem realnym, osoba „uczestnicząca" w takim procederze i tak ma prawo czuć się molestowana, gdyż nie wyraziła na to zgody. Kobiety, które są głównym celem manipulacji 3D, i odkryły swoje wizerunki na stronach oferujących ich modele do pobrania, podpisały się pod tym postulatem.

Nasuwają się tu kolejne pytania: np. o wykorzystywanie wizerunku osoby bez jej zgody w animowanym porno łamiącym prawo czy modelowanie postaci, które wizualnie sprawiają wrażenie niepełnoletnich. Jakie będą odpowiedzi na te pytania – nie wiadomo. Na pewno społeczność ta jest już na tyle potężna, że możemy mieć pewność, że cały proceder będzie postępował – otwarcie lub w podziemiu.

fot. SilviaP_Design/Pixabay, Vice