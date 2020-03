Wirtualne syntezatory za darmo

Skonstruowane przez firmę Moog Music analogowe urządzenie Minimoog D było pierwszym przenośnym syntezatorem. Model wszedł do sprzedaży w roku 1970 i był produkowany do początku lat 80. ubiegłego wieku.

W 2016 r. firma przygotowała limitowaną serię urządzeń Minimoog D oraz opracowała programowy emulator syntezatora na urządzenia działające pod kontrolą systemu iOS. Nominalna cena programu wynosi 5 dolarów. Obecnie, aby zapewnić rozrywkę osobom uwięzionym w domach ze względu na rozporządzenia związane z epidemią koronowirusa, Moog obniża cenę emulatora do zera (na razie nie wiadomo, na jak długi czas).

Podobnie postąpiła firma Korg, która pozwala za darmo pobrać aplikację Kaossilator z platform Google Play i App Store. Zwykła cena oprogramowania to 20 dolarów. Nieodpłatna wersja na Androida będzie oferowana do 20 marca br.; użytkownicy sprzętu z systemem iOS na pobranie Kaossilatora mają czas do końca bieżącego miesiąca.

fot. Moog Music