Władze Indii nakazują usuwanie wpisów w sieci

Rząd Indii oczekuje, że moderatorzy największych platform społecznościowych zablokują wpisy z prośbami o pomoc.

Indie walczą obecnie z rosnąca liczbą przypadków zakażeń koronawirusem. W niedzielę, 25 kwietnia, ministerstwo zdrowia poinformowało, że zarażonych jest ponad 2,6 miliona osób; w ciągu doby odnotowano 2767 zgonów. W ubiegłym tygodniu dzienna liczba zakażeń po raz pierwszy przekroczyła 300 tysięcy (w niedzielę stwierdzono ich 349 691).

W szpitalach zaczyna brakować wolnych miejsc i niewystarczające są zapasy tlenu. Wielu mieszkańców Indii zaczęło więc prosić o pomoc w mediach społecznościowych. Przy okazji pojawiły się głosy krytyki pod adresem premiera Narendry Modiego. Oskarża się go o nieudolność oraz o to, że obecna fala zachorowań jest związana ze zbyt szybkim znoszeniem ogólnokrajowych obostrzeń. Do obywateli dołączyli politycy opozycji.

India recording over 2 lakh cases everyday,shortage of vaccines,shortage of medicines,increasing number of deaths....healthcare system is collapsing....!#ModiMadeDisaster pic.twitter.com/tnZP64dOyD — Revanth Reddy (@revanth_anumula) April 17, 2021

Władze Indii zażądały od moderatorów Twittera, Instagrama i Facebooka usunięcia postów związanych z pandemią, argumentując, że spowodują one wybuch paniki w kraju i powołując się na wprowadzone w lutym bieżącego roku przepisy dotyczące technologii informacyjnych. Twitter ujawnił listę 21 wpisów, które mają zniknąć z platformy.

Na razie operatorzy serwisów zgodzili się spełnić oczekiwania rządu. Oprotestowane wpisy są widoczne tylko poza granicami Indii.

Władze kraju nie po raz pierwszy utrudniają rozpowszechnianie informacji w sieci. Wcześniej w niektórych regionach blokowano kablowe i bezprzewodowe internetowe oraz żądano masowego kasowania postów Twittera.

fot. Twitter