Włochy ukarały Google’a za wykluczenie narzędzia firmy Enel

Kolejne oskarżenie o monopol

Włochy nałożyły na Google’a karę w wysokości 102 milionów euro z tytułu wykluczenia aplikacji JuicePass autorstwa firmy Enel z ekosystemu Android Auto. Twórcy aplikacji pozwalającej wyszukiwać punkty ładowania samochodów elektrycznych uważają, że gigant niesprawiedliwie ogranicza im możliwość działania, faworyzując jednocześnie autorskie rozwiązania.

Zdaniem włoskiego sądu takie postępowanie koncernu prowadzi do zahamowania rozwoju elektromobilności. Oprócz kary przedstawiono wniosek o dopuszczenie aplikacji do użytku na platformie. JuicePass ułatwia nie tylko odnajdowanie, ale też rezerwowanie na konkretną godzinę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Prawdziwa kość niezgody

Na wyrok odpowiedział już rzecznik Google’a we Włoszech. Firma nie zgadza się z nałożoną karą, ale w pełni ją respektuje i obiecała przyjrzeć się sprawie ponownie. Wkrótce ma zapaść decyzja, czy zablokowana aplikacja będzie mogła wreszcie pojawić się w ekosystemie koncernu.

Sprawa wcale nie jest jednoznaczna, bo choć gigant sam rozwija własne narzędzia wspomagające korzystanie z aut elektrycznych, mimo wszystko dopuścił wiele tysięcy aplikacji do użytku w ramach Android Auto. Dotyczy to również wielu programów, które mogłyby stanowić realną konkurencję dla Map Google’a.

Platforma ma jednak określone wymogi co do działania poszczególnych aplikacji. Założeniem leżącym u podstawy całego systemu jest to, by dało się z niego bezpiecznie korzystać podczas jazdy. Trudno zatem powiedzieć, czy blokowanie JuicePass to bardziej efekt biznesowej rywalizacji czy zwyczajnego niespełnienia wymogów.

fot. Pixabay