Wodoodporny Rockbox Bold S od Fresh ‘n Rebel

Bold S to najmniejszy głośnik z serii RockBox Bold o wymiarach 80x 80x 80 mm. Podobnie jak dwa większe modele - dostępne w rozmiarach M i L - komunikuje się bezprzewodowo za pośrednictwem technologii Bluetooth z telefonem, tabletem oraz laptopem, a do tego jest w pełni wodoodporny, śmiało więc można go zabrać ze sobą nad wodę, na stok czy na basen. Producent zapewnia, że w trakcie korzystania z głośnika nie trzeba się obawiać lekkich zabrudzeń w postaci piasku, brudu lub pyłu - wystarczy przemyć go pod kranem i użytkować dalej. Wpadnie do basenu - wypłynie na powierzchnię, upadnie na śnieg czy błoto - dalej będzie działać bez zakłóceń, wyślizgnie się z dłoni i spadnie na ziemię podczas zabawy - nie szkodzi. Z myślą o pełnym komforcie urządzenie wyposażono w poręczny uchwyt pozwalający na zawieszenie głośniczka w dowolnym miejscu.

Fresh ‘n Rebel Bold S umożliwia również słuchanie ulubionych utworów w trybie stereo - wystarczy podłączyć dwa głośniki przez Bluetooth, by móc cieszyć się trybem podwójnej zabawy nawet do 12 godzin bez przerwy po uprzednim trzygodzinnym ładowaniu. Do produktu dołączone są dwa kable - Micro USB do ładowania oraz kabel audio 3,5 mm, za pomocą którego można odtwarzać muzykę liniowo, bez wsparcia Bluetooth. Użytkownika nie zaskoczy nagle rozładowana bateria. Po uruchomieniu głośnika przyciski zaświecą się, a dzięki śledzeniu kontrolki LED można na bieżąco sprawdzać poziom energii urządzenia.

Głośnik Bold S dostępny jest w czterech kolorach: jasnoszarym (Cloud), miętowym (Peppermint), ciemnoniebieskim (Indigo) oraz szarym (Concrete). Wkrótce pojawi się również w czerwonym (Ruby) i różowym (Cupcake).

Koszt produktu to 259 PLN.