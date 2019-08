Wojsko Wenezueli ma problem z hakerami

Wenezuela walczy w ostatnim czasie z potężnym kryzysem ekonomicznym. Jak podaje Forbes, w 2019 roku dojdzie najprawdopodobniej do największego w historii spadku PKB biorąc pod uwagę kraje niedotknięte wojną – może wynieść nawet 35 proc. w skali roku i 60 proc. w ciągu ostatnich 5 lat. Państwo ma też problem z awariami elektryczności, które według władz mają być następstwem ataków elektromagnetycznych.

To nie koniec kłopotów, bo ZDNet poinformował o odkryciu przez spółkę ESET (twórcy oprogramowania antywirusowego) wzmożonej aktywności organizacji hakerskiej „Machete" w tym państwie. Przestępcy biorą udział w wykradaniu tajnych danych wenezuelskiej armii. Grupa działa od 2010 roku, ale operację w Wenezueli zaczęła prowadzić dopiero w tym roku.

ESET informuje o wykryciu co najmniej 50 zainfekowanych przez przestępców komputerów w drugim kwartale 2019 roku. Około 75 proc. z nich zarejestrowano w tym rejonie, a co drugi komputer należy do wojska. Podobna operacja na mniejszą skalę prowadzona jest przez hakerów także w Ekwadorze.



„Atakujący zdobywają wyspecjalizowane typy plików używanych przez oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS). Grupa interesuje się szczególnie plikami opisującymi trasy nawigacji oraz pozycjonowanie za pomocą sieci wojskowych" komentuje Matias Porolli, badacz zabezpieczeń firmy ESET.

Przejmowanie kolejnych maszyn prowadzone jest za pośrednictwem zainfekowanych maili. Załączniki nie są jednak przypadkowe – hakerzy starają się „uwiarygadniać" swoje maile, dołączając do nich zainfekowane dokumenty z poprzednich włamań. Rzecznik firmy zwraca przy tym uwagę na to, że choć to nie pierwszy atak tego typu, grapa "Machete" silnie skoncentrowała ostatnio swoje działania w krajach Ameryki Łacińskiej. A to tworzy wiele pytań o ich motywację:

„Niestety wciąż nie wiemy, czy są oni sponsorowani przez konkretny kraj, czy to niezależna grupa sprzedająca informacje bliżej nieokreślonemu oferentowi" powiedział Porolli w rozmowie z ZDNet.

Próby namierzenia członków organizacji trwają od lat, ale ci zostawiają po sobie zbyt mało śladów, by dało się ich skutecznie namierzyć.

fot. 123RF