Wordpress potraktuje FLoC jako zagrożenie

Też ciasteczka, tylko inne

Zespół pracujący nad systemem Wordpress chce, aby zaproponowany przez Google'a mechanizm FLoC (Federated Learning of Cohorts) był traktowany jako większe zagrożenie dla prywatności niż stosowane dotychczas ciasteczka stron trzecich.

Pozory prywatności

Przeglądarki WWW coraz częściej blokują pliki cookie stron trzecich (third party cookies) umieszczane na odwiedzanych przez internautów stronach w sieci, a wykorzystywane w celu pozycjonowania reklam. Firma Google zaproponowała wprowadzenie nowego mechanizmu śledzenia – jest nim właśnie FLoC, który w założeniu miałby zagwarantować większe poczucie prywatności osób przeglądających zasoby internetu.

Koncern z Mountain View argumentował, że skoro ciasteczka pozwalają utworzyć indywidualny profil każdego internauty, a dla coraz większej grupy osób jest to nie do zaakceptowania, lepiej byłoby dostarczać reklamodawcom dane na temat całych grup (kohort) użytkowników sieci, mających podobne nawyki przeglądania. Każdy, kto odwiedza stronę WWW miałby wówczas pewność, że nie jest rozpoznawany jako jednostka, lecz osoba należąca do większej zbiorowości. Z jednej strony pozwoliłoby to utrzymać model „darmowego" internetu, w którym treści są opłacane przez reklamodawców, zaś z drugiej – gwarantowałoby internautom poczucie prywatności.

Z taką opinią nie zgadza się organizacja Electronic Frontier Foundation (EFF). Jej zdaniem upowszechnienie techniki FLoC oznacza wprowadzenie mechanizmu zagrażającego prywatności co najmniej w tym samym stopniu co ciasteczka. Identyfikator FloC przypisywany internaucie jest bowiem podsumowaniem jego ostatniej aktywności. Pozyskanie przez kogokolwiek takich informacji może skutkować pojawieniem się różnych metod dyskryminacji - na przykład podczas rekrutacji do pracy, wynajmowania mieszkań, albo powstawaniem coraz bardziej nachalnych przekazów reklamowych. Co więcej, zastosowania FloC nie wymaga zgody osoby śledzonej (tak jak pliki cookie), ponieważ zapewnia pozorną anonimowość internaucie. Z tego względu nową metodę trudniej jest uregulować prawnie.

Nasze 41%

Autorzy Wordpressa podzielają obawy EFF i z tego właśnie powodu zdecydowali, że FloC będzie blokowany w przyszłych wersjach platformy. „Wordpress obsługuje około 41% sieci – a ta społeczność może pomóc w zwalczaniu rasizmu, seksizmu, dyskryminacji osób z chorobami psychicznymi" – napisano na stronie WordPress.org.

Zespół odpowiedzialny za Wordpressa przedstawił cztery linie kodu służące do blokowania nowego mechanizmu śledzącego. Programiści zdają sobie sprawę z faktu, że część administratorów zdecyduje się włączyć FloC – i będą to w stanie zrobić modyfikując standardowy wpis. Podkreślają jednak, że brali pod uwagę interes osób odwedzających witryny w sieci – a ich prywatność wydawała się najważniejsza.

