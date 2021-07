Workspace rozróżnia spotkania

Google bardziej dokładny

Dotyczy o również pracy: pojęcia takie jak „home office" albo „praca zdalna" na stałe weszły do słownika, a termin „spotkanie" niekoniecznie musi oznaczać to co kiedyś.

Na te zmiany zareagował także Google. Na platformie Workspace, w Kalendarzu, pojawiło się rozróżnienie sposobu, w jaki zamierzamy wziąć udział w potkaniu.

Kiedy potwierdzamy chęć uczestnictwa, to po wciśnięciu opcji „Tak" mamy obecnie do wyboru odpowiedzi: „Tak", „Tak, w sali konferencyjnej" oraz „Tak, dołączam wirtualnie". Odpowiednie ikonki uzupełniają przekaz.

Menu rozwija się najpierw w Kalendarzu Google'a, a później w zaproszeniach Gmaila. Dane dotyczące obecności nie są widoczne dla użytkowników programu Microsoft Outlook lub innych platform.

Funkcja właśnie jest wdrażana i będzie stopniowo udostępniana w nadchodzących tygodniach wszystkim użytkownikom platformy Workspace. Google po raz pierwszy zaprezentował to udogodnienie w czerwcu br. wraz z informacją, że otwiera swoją platformę pracy grupowej dla każdego.

fot. Google, Pixabay