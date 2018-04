World of Warcraft: Battle for Azeroth – premiera 14 sierpnia

Bohaterowie obu frakcji mogą już dziś rozpocząć przygotowania do wojny, jeśli zakupią Battle for Azeroth w przedsprzedaży na stronie producenta. Oprócz dostępnego natychmiast błyskawicznego awansu jednej postaci na poziom 110, nabywcy dodatku w przedsprzedaży zyskają możliwość rozpoczęcia serii zadań zwieńczonych rekrutacją pierwszych czterech z nowych, sprzymierzonych ras, w tym dzielnych Świetlistych draenei (Przymierze) oraz starożytnych elfów z Suramaru - Dzieci Nocy (Horda).

Battle for Azeroth - edycje standardowa, cyfrowa deluxe oraz kolekcjonerska

Dodatek World of Warcraft: Battle for Azeroth jest obecnie dostępny w przedsprzedaży w wydaniu standardowym (w wersji cyfrowej i pudełkowej; sugerowana cena detaliczna 44,99 EUR) oraz w edycji cyfrowej deluxe (sugerowana cena detaliczna 59,99 EUR). Edycja deluxe zawiera mnóstwo cyfrowych gadżetów w wielu tytułach Blizzarda, w tym wierzchowce: Morskogrzywego rumaka (Seabraid Stallion) dla Przymierza oraz Złoconego rawazaura (Gilded Ravasaur) dla Hordy, a także zwierzaka - Tortusia, małego Turtolianina (Tottle the Baby Tortollan) w World of Warcraft, rewers „Azeroth w ogniu" w Hearthstone, wierzchowca Pierwotną ognistą szablobestię w Heroes of the Storm, graffiti inspirowane Hordą i Przymierzem w StarCraft II oraz wiele związanych z frakcjami Azeroth elementów ozdobnych w Overwatch.

Dodatek Battle for Azeroth dostępny będzie również w sprzedawanej wyłącznie w wersji pudełkowej edycji kolekcjonerskiej (sugerowana cena detaliczna: 99,99 EUR), zawierającej wszystkie elementy cyfrowej edycji deluxe, a także gadżety, dzięki którym gracze będą mogli jeszcze silniej utożsamiać się z wybraną przez siebie frakcją:

- Dwustronny herb Przymierza i Hordy. Gracze mogą opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu dzięki temu solidnemu, dwustronnemu emblematowi. Wystarczy umieścić go na półce lub biurku, by obwieścić światu swoją przynależność do Hordy lub Przymierza. W skład zestawu wchodzi podstawka.

- Dwustronna powieść „Elegia" i „Słuszna wojna" w twardej oprawie. Na każdą wielką wojnę można spojrzeć z dwóch perspektyw. Teraz można je poznać dzięki mikropowieściom ze świata World of Warcraft, w których Christie Golden i Robert Brooks przedstawiają historię spalenia Teldrassila z punktu widzenia Przymierza oraz Hordy. Wydany w limitowanym nakładzie tom w twardej oprawie zawiera ilustracje, które nie będą publikowane nigdzie indziej.

- Cyfrowa ścieżka dźwiękowa z Battle for Azeroth. Każdy egzemplarz edycji kolekcjonerskiej zawiera kod zapewniający dostęp do cyfrowej wersji poruszającej, orkiestrowej ścieżki dźwiękowej z dodatku Battle for Azeroth. To doskonały akompaniament do walki o zwycięstwo Hordy lub Przymierza.

Edycja kolekcjonerska dodatku World of Warcraft: Battle for Azeroth jest już dostępna do nabycia w przedsprzedaży. Nakład jest ograniczony.

Ponadto wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w bitwie o Azeroth mogą już dziś zakupić w przedsprzedaży dodatek Battle for Azeroth w wersji cyfrowej w Sklepie Blizzard i otrzymać w prezencie dodatek Legion. Zestaw zawiera również możliwość natychmiastowego awansu jednej postaci na poziom 110 - to doskonała okazja, by rozpocząć przygody w świecie Azeroth lub powrócić do niego po przerwie!

Zawartość dodatku World of Warcraft: Battle for Azeroth