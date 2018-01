Wrocławskie studio T-Bull prezentuje nową grę

T-Bull prezentuje graczom zupełnie nowy model symulacji wyścigów samochodowych. Począwszy od precyzyjnego doboru podzespołów naszych aut, poprzez sterowanie załogą, a kończąc na zmianie i wyborze odpowiedniego samochodu.

Nowy tytuł pozwoli nam na uczestniczenie w ekstremalnych wyścigach samochodowych w samym sercu Dubaju wypełnionych codziennym ruchem ulicznym. W najnowszej grze wyścigowej studia T-Bull nie może oczywiście zabraknąć szerokich możliwości personalizacji. Gracze będą mogli zapełnić swój garaż aż dziesięcioma unikalnymi pojazdami, a każdy z nich tuningować ponad 45 częściami o różnych właściwościach.

Zgodnie z obietnicami twórców przyjdzie nam się zmierzyć z imponującą liczbą blisko 20 000 rywali. Jeśli dodamy do tego zróżnicowaną scenerię, w której przyjdzie nam się ścigać, 77 specjalnych kart ulepszeń (które zbieramy w miarę progresu w grze) do zebrania, czy możliwość porównywania uzyskanych czasów z innymi graczami, to dla graczy szykuje się naprawdę imponujące wyzwanie.

Gra będzie dostępna na urządzeniach mobilnych już w pierwszej połowie przyszłego roku.