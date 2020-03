Wspieramy lokalne firmy w kryzysie: akcja #WeCare

Aplikacja Too Good To Go na co dzień pomaga walczyć z marnowaniem żywności. Od dziś (24 marca) uruchamia dodatkowo tymczasową opcję zakupu paczki #WeCare w regularnej cenie, aby pomóc lokalom przetrwać mimo wprowadzonych obostrzeń epidemiologicznych.

W celu wsparcia lokalnych przedsiębiorców Too Good To Go wprowadziło tymczasowe rozwiązanie non-profit, które pozwala użytkownikom zamówić jedzenie w pełnej cenie na wynos – cały dochód ze sprzedaży powędruje prosto do partnerów. Paczki w ramach akcji #WeCare są już dostępne w aplikacji. Posiłki proponowane w apce będą się składać ze zwykłych pozycji w menu, a nie – jak to miało miejsce do tej pory – tylko z nadwyżek.

Aby przyłączyć się do akcji #WeCare jako właściciel punktu gastronomicznego, wystarczy odwiedzić stronę: https://toogoodtogo.pl/pl/business.

Jednocześnie partnerzy Too Good To Go mogą nadal kontynuować walkę z marnowaniem jedzenia, udostępniając paczki-niespodzianki z nadwyżkową żywnością, która nie sprzedała się danego dnia.

Oto lista pierwszych partnerów akcji #WeCare w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Szczecinie:

Camino

Fog House

MACADAMIA

Tu Piekarnik

Ou Sushi

Kawiarnia INDIVIDUAL

Piekarnia Toruńska

SL Food

Morze Kawy

Trzy Kawki

SMAKER

Dobro dobro Żelazna

Bonjour Cava ★ Piłsudskiego

Urban Coffee Świętego Wawrzyńca 3

Cafe Berlin

Cake Today

Boka coffee bar

WypiekAna

DUCHA66

Krzesak

Lisia Kita Stokłosy

Lisia Kita Wilanowska

Królicza nora cafe

Śmietankowe cafe

Leniwiec

Vega

kawiarnia nowomiejska

Miau Grau

Bez słowa

Villa Sushi

Capuccino Cafe Sopot

Sopocki Młyn

Pan Kotowski

U Babeczki

Międzyborska 8

Nowa Pączkarnia

Pożyteczna

NovaBio

Bistro Fabryczna

Nowa Prowincja

Pycha Micha Kraków

El Karnak

Makaronia

Massolit

Pierogarnia u Aniołów 11 Listopada

Art Sushi

77 Sushi

Restauracja J:

Loco Mexicano

Kaliska 20

Chulo

The Cold Pressed Juices

77 Sushi Sienna

Waniliowa

Detox Bar Cold Pressed Juices

Frykasy Rarytasy

Owoc ma Moc

Herbaciarnia Wilaboba

Boska Cukiernia Rzemieślnicza

Początek

Muus

Asfalt coffee

Cofeina

Mango Vegan - Koszyki

Mango Vegan – Żelazna.

Posiłki w ramach akcji #WeCare będą dostępne wyłącznie na wynos – do momentu, aż restrykcje nałożone przez rząd zostaną zdjęte. Gdy sytuacja się ustabilizuje i wszystko wróci do normy, aplikacja wraz z użytkownikami ponownie skupi się na walce z marnowaniem żywności.

Dostęp do okna odbioru posiłków #WeCare będzie ograniczony dla określonej liczby osób, aby zminimalizować spotkania w danym miejscu w jednym czasie. Użytkownicy będą musieli pokazać potwierdzenie podczas odbioru, nie będzie jednak możliwe nałożenie jedzenia do własnych pojemników.

Aplikacja dostępna jest w Google Play i App Store.

fot. Too Good To Go