Współpraca Snapchata z WHO

Snapchat w porozumieniu ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) wprowadził nowe funkcje wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość (AR). Przypominają one użytkownikom, jak ważne w czasach pandemii jest zachowanie odpowiedniej odległości przy kontaktach z innymi ludźmi oraz utrzymanie higieny.

Pierwsza funkcja tworzy na ziemi okrąg AR, wizualizując zalecaną przez WHO przestrzeń dla jednej osoby. Druga zawiera animowane przypomnienie o konieczności dokładnego mycia rąk, zachęca do pozostania w domu i pokazuje, jak nieodpowiednie jest teraz dotykanie twarzy. Obie funkcje prowadzą też do strony internetowej WHO, gdzie znaleźć można więcej wskazówek na temat bezpieczeństwa.

Ta najnowsza aktualizacja Snapchata może jest niższej jakości niż poprzednie, jeśli chodzi o rozdzielczość obrazu, jednak pokazuje, jak można wykorzystać nowe technologie do dostarczania ważnych dla użytkowników w konkretnym czasie informacji.

fot. Snapchat