Wszczepiła chip RFID w ramię, by otwierać nim auto

Nowi właściciele Modelu 3 Tesli otrzymują swoje auto bez kluczyków w postaci fizycznej, mogą za to odblokować samochód za pomocą smartfona, breloka w kształcie miniatury auta lub karty dostępu. Ta ostatnia przyda się wtedy, gdy zapomną telefonu lub breloka. Pomysłowa fanka nowych technologii, chcąc mieć pewność, że swój znacznik RFID będzie mieć zawsze przy sobie, wszczepiła go sobie w ramię. Na filmie opublikowanym na profilu Amy DD na YouTubie widzimy, jak dziewczyna rozpuszcza swoją kartę w kąpieli z acetonem i zamyka chip w biopolimerze, a następnie w studiu tatuażu wszczepia go w ramię.

To nie pierwsza tego rodzaju akcja Amy DD. Wiele lat wcześniej wszczepiła w swoje ramię chip RFID, którego używała do otwierania drzwi domu. Na łamach serwisu The Verge programistka zapewnia, że chip działa, chociaż zasięg od ramienia do zamka „nie jest największy" (ok. 25 mm). Ma jednak nadzieję, że poprawi się wraz z zejściem opuchlizny. Niezależnie od tego, jak ocenimy pomysł Amy DD, jednego można być pewnym – nigdy nie zamknie kluczyków w samochodzie.

Fot. YouTube