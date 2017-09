Wszystkie Nokie dostaną Androida O

Użytkownicy smartofnów Nokia z Androidem mają powody do zadowolenia. Smartfony fińskiego producenta otrzymają aktualizację do najnowszej wersji Androida. Mowa nie tylko o flagowcu - 8, ale też urządzeniach ze średniej półki - 5,6, oraz najtańszym smartfonie - modelu 3.

Niestety, to jedyne co wiemy - żadne terminy nie zostały jeszcze podane. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że oprogramowanie dostarczane do Nokii nie jest modyfikowane w dużym stopniu, nie powinno to potrwać długo.

Przypomnijmy, że pierwszymi urządzeniami, które dostaną Androida 8.0 są smartfony z linii Nexus i Pixel, a także modele z rodziny Android One.