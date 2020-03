Artyści mają w zwyczaju pozywać twórców, którzy wykorzystują ich wartość intelektualną. W przypadku komponowania muzyki jest to zawsze kwestia sporna – ktoś mógł faktycznie bezczelnie ukraść melodię, mogło nastąpić podświadome skopiowanie fragmentów muzyki albo też podobna melodia mogła powstać podczas procesu generowania jej komputerowo.

Sprawy o naruszenie praw autorskich pociągają za sobą bajońskie sumy, które trzeba zapłacić za obronę. To sprowokowało muzyka, programistę i adwokata, Damiena Riehla, do połączenia sił z muzykiem-programistą, Noah Rubinem, i przygotowania algorytmu, który generuje wszystkie melodie świata. Mężczyźni zabezpieczyli ten zbiór prawem autorskim i... umieścili w domenie publicznej. Tym sposobem dźwięki te nie podlegają prawom własności intelektualnej. Tym sposobem chcieli przyczynić się do zażegnania sporów między muzykami całego świata. Obaj programiści uważają, że walka o prawa autorskie tłumi kreatywność i ogranicza wolność twórczą.

Algorytm zarejestrował wszelkie możliwe kombinacje ośmiu nut i dwunastu taktów. Tym sposobem powstawało ok. 300 tysięcy melodii na sekundę. Generowane dźwięki zapisywano w formacie MIDI, co oznacza, że nuty miały zapis liczbowy. – W rozumieniu prawa, liczby to fakty. A fakty mają ograniczone, niewielkie lub zerowe prawa autorskie. Zgodnie z takim tokiem myślenia zapis melodii jako liczb w formacie MIDI mógłby odpowiadać zapisom matematycznym i nie podlegać prawom autorskim – mówi Riehl.

Jak słusznie zauważają internauci dyskutujący na temat pracy muzyków-programistów, w ten sam sposób można wygenerować wszelkie możliwe wzory matematyczne, chemiczne czy też fragmenty książek. Tego typu działanie jest określone mianem „Twierdzenia o nieskończonej liczbie małp". Ponadto internauci słusznie zauważają, że algorytm opracował zapewne już istniejące i przypisane do autora melodie. Osobną kwestią jest to, że programiści nie wzięli pod uwagę zmienności melodii pod wpływem przestawienia pauz w kompozycji oraz tempa odtwarzania poszczególnych nut w identycznej co pierwowzór sekwencji.

Kod generujący fragmenty muzyczne jest dostępny publicznie w serwisie GitHub. Znajdują się tam również wszystkie wygenerowane melodie. Z szerszym kontekstem tego tematu można zapoznać się, odsłuchując prezentację programistów podczas TEDx Talks.

fot. YouTube