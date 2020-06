Wybrani testują menedżera haseł Dropboxa

Wersja beta już dostępna

Firma udostępniła wersję beta nowej aplikacji do zarządzania hasłami. Aplikacja Dropbox Passwords została opublikowana w sklepie Google Play, jednak dostęp do niej mają tylko wybrane, zaproszone osoby.

Nowe narzędzie zapewnia standardowe opcje związane z zarządzeniem hasłami, takie jak funkcja automatycznego uzupełniania danych logowania (login i hasło) w różnych usługach/witrynach. Oferuje także generowanie silnego hasła i synchronizację haseł na różnych urządzeniach.

Czy dane będą bezpieczne?

Dropbox zapewnia, że hasła są bezpieczne, ponieważ są zapisywane w trybie zero-knowledge, czyli dostęp do nich ma tylko właściciel konta. Nie wiadomo jeszcze, czy użytkownicy będą musieli mieć osobny login i hasło do tej aplikacji, czy wystarczą podstawowe dane używane do logowania do Dropboxa. Jeśli będzie obowiązywała ta druga opcja, firma zapewni szereg metod uwierzytelniania dwuetapowego, które zwiększają bezpieczeństwo konta.

Firma wprowadziła te metody w 2012 r., kiedy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych wielu użytkowników. Hakerzy przejęli wtedy dane do logowania ok. 68 mln osób. Sprawa została jednak ujawniona dopiero po 4 latach (w 2016 r.), kiedy firma wymusiła na użytkownikach będących ofiarami działań hakerów zresetowanie haseł. Dopiero wtedy media obiegła informacja, że dane do kont zostały przejęte.

Dostęp tylko dla wybranych?

Nie wiadomo jeszcze, czy aplikacja Dropbox Passwords zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom, czy tylko tym, którzy mają wykupioną płatną subskrypcję. Jeden z udostępnionych zrzutów ekranów zawiera komunikat „Aplikacja premium", co może wskazywać na tę drugą opcję. Obecnie wersja beta aplikacji jest dostępna tylko dla wybranych użytkowników Dropboxa.

fot. Madartzgraphics – Pixabay