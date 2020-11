Wyciek informacji o Galaxy S21

Niespodziewany wyciek

W okolicach lutego co roku jesteśmy świadkami premier kolejnych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S. Jego specyfikację poznajemy jednak zwykle sporo wcześniej na skutek wycieków i nie inaczej jest tym razem. Na początku tygodnia do sieci trafiły informacje na temat najważniejszych komponentów Samsunga Galaxy S21.

Który procesor?

Przeciek nie został jeszcze potwierdzony przez Samsunga, ale wydaje się dość wiarygodny. Na rynek trafić mają aż trzy wersje urządzenia: S21, S21 Plus i S21 Ultra. Co ciekawe, producent nie zdecydował się tym razem na jeden konkretny procesor. W zależności od kraju będzie można dostać Galaxy S21 z procesorem Exynos 2100 lub Snapdragonem 875.

Jeżeli chodzi o wyświetlacz, każdy z telefonów ma być wyposażony w model z odświeżaniem 120 Hz. W przypadku S21 będzie miał on przekątną 6,2 cala i rozdzielczość FHD+, w S21 plus 6,7 cala i FHD+, a dla S21 Ultra będzie to 6,8 cala oraz rozdzielczość WQHD.

Aparat? Bez rewolucji

Ponownie poszczególne modele mają zauważalnie różnić się specyfikacją aparatu. W przypadku S21 oraz S21 Plus jego konfiguracja ma nie odbiegać za bardzo od tej znanej z S20. Podstawowa matryca ma 64 Mpix, a dwie dodatkowe po 12 Mpix. W najdroższym wariancie zobaczymy natomiast 108-megapikselową matrycę główną, teleobiektyw 10 Mpix, 10-megapikselowy superteleobiektyw i kamerę szerokokątną 12 Mpix. Taka konfiguracja aparatów ma zapewnić aż 100-krotne powiększenie obrazu.

Podano też dane na temat baterii oraz wersji kolorystycznych. W najtańszym modelu ma mieć pojemność 4000 mAh, w droższym 4800 mAh, a dla wariantu Ultra 5000 mAh. Podstawowy S21 będzie sprzedawany w kolorach: fioletowym, różowym, szarym oraz białym. Wersja Plus będzie srebrna, fioletowa lub czarna, a wariant Ultra srebrny lub czarny.

Jeszcze nie teraz

Powyższe doniesienia nie zostały skomentowane przez producenta. Na oficjalną zapowiedź musimy poczekać co najmniej do początku przyszłego roku.

fot. Samsung (na zdj. S20)