Wyciekła specyfikacja iPhone'ów 11?

Oficjalna prezentacja nowych iPhone'ów ma nastąpić 10 września, jednak już w pierwszy weekend miesiąca pojawiły się dość wiarygodne przecieki z Chin dotyczące specyfikacji smartfonów. Napisał o tym serwis GSMArena.

Według podanej informacji iPhone 11 będzie miał... większy ekran od iPhone'a 11 Pro – tyle że gorszej jakości. W przypadku zwykłej 11 będzie to LCD o przekątnej 6,1 cala (1792x828, 326 ppi), a do wersji Pro trafi 5,8-calowy OLED (2436x1125, 458 ppi). Ekran najdroższego iPhone'a Pro Max to też OLED, ale o przekątnej 6,5 cala (2688x1242, 458 ppi). Co ciekawe, pojawiła się sugestia, że Apple zamierza wycofać się z 3D Touch. Nie wróci też skaner linii papilarnych – wciąż podstawową metodą autoryzacji będzie Face ID.

Smartfony napędzane będą procesorem A13 Chip, którego dokładnej specyfikacji niestety nie zdradzono. Do najtańszego modelu trafią 4 GB pamięci RAM, w droższych będzie to 6 GB. Podstawowy iPhone 11 nadal będzie miał dwa obiektywy na pleckach, a potrójny trafi tylko do obu wersji Pro. Wszystkie kamery, łącznie z aparatem do selfie, mają mieć po 12 Mpix.

Telefony umożliwią ładowanie bezprzewodowe (za pomocą nie tylko ładowarki, ale też innych urządzeń). Modele Pro mają ponadto obsługiwać rysik Apple, doczekają się też nieco innego, matowego szkła na pleckach.

Prawdopodobne ceny:

• iPhone 11 – od 749 dolarów (64/256/512 GB)

• iPhone 11 Pro – od 999 dolarów (128/256/512 GB)

• iPhone 11 Pro Max - od 1099 dolarów (128/256/512 GB)

fot. Apple