Wyciekło zdjęcie devkitu PlayStation 5

Do sieci trafiły zdjęcia, które z dużym prawdopodobieństwem prezentują wygląd developerskiej wersji konsoli PlayStation 5. Opublikował je internauta kryjący się pod pseudonimem The Drunk Cat. Nie do końca wiadomo, kto jest źródłem przecieku, co zapewne spędza teraz sen z powiek firmie Sony. Na tym etapie konsola trafiła bowiem tylko do deweloperów po podpisaniu umów o poufności.

Choć na froncie nie ma logotypu producenta, to bryła nowej maszyny z logiem Sony jest łudząco podobna do grafik zarejestrowanych w urzędzie patentowym – przypomina nieco rzymską cyfrę pięć. Co ciekawe, do tej pory nie wiadomo było, że panel frontowy ma być ekranem dotykowym.

Urządzenie wygląda zatem dość ekstrawagancko, jednak wersja konsumencka może się wyraźnie od niego różnić. To edycja przystosowana do tworzenia i testowania gier, wyposażona w dodatkowe moduły. Dotychczas deweloperskie edycje konsol Sony wyglądem niewiele różniły się od standardowych pecetów, niewykluczone więc, że tym razem nietypowy dizajn jest zapowiedzią jakichś interesujących funkcji.

Na zdjęciu widać też kontroler, który nie różni się zbyt mocno od znanego z PlayStation 4. Możliwe jednak, że wciąż jeszcze trwają prace nad tym właściwym.

fot. The Drunk Cat, Twitter