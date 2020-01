Wyciekły dane 2,4 miliona użytkowników inteligentnych urządzeń

W minionym roku mieliśmy do czynienia z wieloma przypadkami wycieku danych. W ostatniej chwili dołączyła do nich niestety kolejna sprawa – tym razem dotyczy ona 2,4 milionów klientów firmy Wyze, specjalizującej się w produkcji inteligentnych sprzętów domowych.

Wyze poinformował wczoraj o wykrytym przez firmę konsultingową naruszeniu bezpieczeństwa, w wyniku którego dane milionów klientów wyciekły do internetu. Sprawa jest poważna, bo chodzi tu nie tylko o adresy e-mail czy nazwy nadane kamerkom ochronnym, ale też wrażliwe dane dotyczące wagi użytkowników, ich płci czy stanu zdrowia.



Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, do zdarzenia doszło w wyniku ludzkiego błędu. Jeden z pracowników miał zająć się przenoszeniem zgromadzonych informacji z serwerów do baz danych. Okazało się jednak, że nie zostały załączone protokoły bezpieczeństwa, co spowodowało, że dane nie zostały odpowiednio zabezpieczone.



W tym momencie producent zajmuje się informowaniem wszystkich klientów o problemie. Za wcześnie jeszcze, żeby oceniać, jak wielkie będą konsekwencje błędu – zarówno dla firmy jak i poszkodowanych osób.



fot. Wyze