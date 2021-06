Wyciekły dane na temat RTX 3080 Ti

Odnaleziona w bazie

Aplikacja GPU-Z do monitorowania podzespołów została w ostatnim czasie zaktualizowana o obsługę nowych kart graficznych Nvidii. Użytkownicy już teraz dopatrzyli się w niej informacji na temat nadchodzącego modelu RTX 3080 Ti – dzięki przeciekowi znamy już pełną specyfikacje karty. Podane parametry są zgodne z wcześniejszymi wyciekami.

Prawie jak 3090

RTX 3080 Ti będzie wyposażony w 12 GB pamięci GDDR6X z taktowaniem 1188 MHz i szynę o szerokości 384 bitów. Zapewni to karcie przepustowość na poziomie 912,4 GB/s. Taktowanie bazowe wyniesie 1365 MHz, w trybie boost osiągnie 1710 MHz. Moc obliczeniowa to 34,1 TFLOPS dla obliczeń pojedynczej precyzji. Karta pracuje z współczynnikiem TDP na poziomie 350 W. Konstrukcję oparto oczywiście na rdzeniu graficznym GA102.

Co prawda zrzut ekranu z GPU-Z budzi jeszcze pewne wątpliwości (m.in. wykorzystywanie przez kartę interfejsu PCIe 3.0), ale jest to najprawdopodobniej kwestia samej platformy testowej – raczej wątpliwe, by karta nie była zgodna z nowym standardem. Ujawniona specyfikacja powinna być potwierdzona już jutro. Na 1 czerwca zaplanowano konferencję Nvidii; prawdopodobnie właśnie w jej trakcie po raz pierwszy zobaczymy 3080 Ti na żywo. Sprzedaż ma zacząć się 3 czerwca.

fot. Nvidia