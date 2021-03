Wyciekły dane o Samsungu Galaxy XCover 5

Pancerny telefon

Seria XCover Samsunga to telefony dla użytkowników, którzy dużo bardziej od ogromnej wydajności i masy dodatków cenią sobie bardzo wytrzymałą konstrukcję. Choć aparaty nie oszałamiają pod kątem parametrów, ich obudowy spełniają założenia normy wojskowej IP68. Oznacza to nie tylko wodo- i pyłoodporność, ale też mniejszą wrażliwość na wstrząsy i upadki. Co ciekawe, XCover 5 ma przy tym wszystkim wymienną baterię o pojemności 3000 mAh, wspierającą ładowanie 15 W.

Ekran ma przekątną 5,3 cala i rozdzielczość 1480x720, pokrywa go też wzmocnione szkło Coring Gorilla Glass 6. Wyświetlacz został prawdopodobnie wykonany przez firmę LG, co akurat w przypadku Samsunga może być lekkim zaskoczeniem.

Tani i wytrzymały

Telefon będzie wyposażony w procesor Exynos 850, 4 GB RAM-u i 64 GB wbudowanej pamięci oraz slot na karty microSD. Urządzenie obsłuży też dwie karty SIM, przy czym nie będzie wspierać sieci 5G. Patrząc jednak na tempo jej rozwoju, przez najbliższe 2-3 lata nie powinno być to wielkim problemem. Smartfon zaoferuje też aparat z pojedynczym obiektywem 16 Mpix oraz kamerkę selfie 5 Mpix.

To wszystko oczywiście tylko przecieki, wydają się jednak dość wiarygodne. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Samsung zdecyduje się oficjalnie zaprezentować smartfon. Ma to nastąpić już niebawem, a cena powinna wynosić około 300 euro (ok. 1300 zł).

fot. Samsung (model XCover 4S)