Wyciekły kody źródłowe Windowsa NT i Xboksa

Wczoraj pojawiły się informacje o wycieku z Microsoftu.

Na szczęście jest on dużo mniej poważny niż ujawnienie jakiś czas temu dokumentacji dotyczącej układu graficznego w Xbox Series X. Tym razem sprawa dotyczy produktów już dawno niebędących w sprzedaży.

Sprawa sprzed lat

Wyciek dotyczy oryginalnej konsoli Xbox z 2001 r. Do sieci trafił też kod Windowsa NT 3.5, niewspieranego przez giganta z Redmond już od 19 lat. Fragmenty kodu Xboksa krążyły już od lat po sieci – jądro i kod źródłowy były wykorzystywane przez emulatory.

Sprawa jest o tyle istotna, że obejmuje środowiska kompilacyjne oraz Xbox Development Kit. Przez lata pojawiały się problemy z uruchomieniem większości gier, a zdobyte informacje mogą ułatwić pracę hakerom. Do tej pory możliwość emulowania gier z pierwszego Xboksa była możliwa w pełni tylko na Xbox One i nadchodzącym Series X.

Prawie gotowy Windows

W przypadku Windowsa NT 3.5 mamy natomiast do czynienia z prawie kompletną wersją systemu, zawierającą wszystkie niezbędne do działania narzędzia. Raczej trudno wyobrazić sobie, by ktoś zrobił z niego większy użytek. Tym niemniej wyciek może zainteresować fanów technologicznej archeologii.

