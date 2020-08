Wyciekły tajne dane Intela

Wygląda na to, że wyciek obejmuje również backdoory.

Intel padł ofiarą włamania, w wyniku którego do sieci trafiło 20 GB plików zawierających poufne dokumenty oraz narzędzia firmy. Folder, jaki trafił do sieci, zawiera sporo danych – od szablonów firmowych prezentacji, poprzez kody BIOS-u czy narzędzia do debugowania oraz dokumentację stosowanych przez koncern backdoorów.

Atak hakera?

O sprawie poinformował szwajcarski inżynier ds. bezpieczeństwa Till Kottman. Informację na temat włamania uzyskał niedawno z anonimowego źródła, do wycieku miało dojść na początku roku. Osoba odpowiedzialna za zdarzenie miała też przekazać informację, że to jeszcze nie wszystkie dane, jakie udało się zdobyć. Zdaniem Kottmana do wycieku nastąpiło w wyniku ataku hakerskiego, a pliki miały być zabezpieczone łatwym do złamania hasłem „intel123".

Zemsta biznesowa?

Oficjalne oświadczenie Intela prezentuje inną wersję zdarzeń. Firma ogłosiła, że przygląda się sytuacji. Dane pochodzić mają z Intel Resource and Design Center. Zdaniem Intela do wycieku doszło najprawdopodobniej za sprawą osoby mającej legalny dostęp do bazy, która zalogowała się i pobrała je na dysk. Paczka zawiera bowiem dane udostępniane przez firmę partnerom biznesowym, tyle że zastrzeżone klauzulą poufności.

Zawartość kolejnych paczek z danymi, o ile trafią do sieci, będzie dobrą weryfikacją opinii Intela.

