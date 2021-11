Wycofuje skargę i odchodzi z Apple’a

Scarlett pomagała w organizowaniu ankiet na temat równości wynagrodzeń i prowadziła kampanię przeciwko molestowaniu i dyskryminacji w firmie.

Opuszczając stanowisko zdecydowała o wycofaniu skargi, którą złożyła we wrześniu do Krajowej Rady ds. Stosunków Pracy (NLRB) po tym, gdy ona i inni pracownicy firmy mieli trudności z przeprowadzeniem ankiety dotyczącej równości wynagrodzeń personelu Apple'a – informuje Bloomberg.

Cher Scarlet ogłosiła na Twitterze, że 19 listopada będzie jej ostatnim dniem w Apple'u.

Friday is my last day at Apple.



I'm taking a bit of time to decide where I'd like to go next, and will announce when I've made that decision.